Основные достопримечательности моего родного края.Мой край г.Пушкино моск.обл

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Райцентр на северо-востоке Москвыносит «веселое имя» нашего первого поэта не случайно — историки считают, что село Пушкино на реке Уче когда-то принадлежало Григорию Александровичу Морхинину по прозвищу Пушка, прародителю «главных» Пушкиных. В 1925 году часть этого села и ближний дачный поселок Мамонтовка с железнодорожной станцией были объединены и получили статус города. Сегодня станция Мамонтовка — самый известный микрорайон Пушкино. И это тоже не просто созвучие: мамонтов в Мамонтовке нет, зато есть дачная усадьба Мамонтовых. Иван Мамонтов, отец знаменитого Саввы, строил железнодорожную ветку к Сергиевому Посаду, и платформа Мамонтовская тоже появилась благодаря ему. Дачный поселок, выросший на месте деревни Листвяны, назвали Мамонтовкой, и на рубеже XIX–XX веков он стал одним из самых престижных и дорогих в ближнем Подмосковье. То, что от него осталось, — самое интересное для туриста в Пушкино. Ажурная двухцветная деревянная усадьба Мамонтовых видна прямо с перрона, за длинным забором с неизбежными граффити. Осмотреть этот затейливый терем вблизи, к сожалению, не получится — территория закрыта, принадлежит военному ведомству. Напротив мамонтовской дачи еще не так давно стояла другая старая усадьба — Горбовых, но она сгорела «по небрежению» в середине 1990-х. На старые дачи вообще наступает новое коттеджное строительство, а с ним — разнообразные опасности, так что остатки Мамонтовки — это уходящая натура. В полноте она представлена в городском краеведческом музее, который тоже располагается в приметной усадьбе, принадлежавшей фабриканту Людвигу Рабенеку. Это ухоженный домик в стиле модерн, помесь шале и сказочной русской избушки, в самом центре города Пушкино, на Московском проспекте. Внутри, помимо традиционных для такого рода музея экспонатов, посетители увидят коллекцию личных вещей Инессы Арманд. Арманды — третья после Мамонтовых и Пушкиных фамилия, до сих пор имеющая для города особый смысл. Обрусевшие французы Арманды владели местными текстильными фабриками, а возлюбленная Ленина до радикального ухода в марксизм была замужем за сыном главы семейства. Она и венчалась в пушкинской Никольской церкви. В современном Пушкино красивым словом «Арманд» называют и квартал позднесоветских новостроек, и такси, и даже ломбард. Общий облик города, не считая старых и новых усадеб, вписывается в типичное ближнее Подмосковье, разнородное, с обшарпанными следами советской эпохи. Здесь довольно много довоенных двухэтажных домов, среди которых, если приглядеться, встречаются интересные: например, лаконичное конструктивистское здание бывшего клуба, занятое Институтом технологии туризма. Обычная мрачноватая промзона (вообще-то часть Пушкино — исторический рабочий поселок, тут даже есть улица с таким названием), ничем не выдающиеся многоэтажки. Есть еще одно популярное — хотя бы по названию — место, связанное с советской эпохой: Акуловка. Именно здесь случилось «необычайное происшествие» с Владимиром Маяковским, на чай к которому зашло Солнце. Однако Акулова гора, где Маяковский вместе с Бриками снимал дачу в 1920-х, изменилась почти до неузнаваемости в результате строительства канала имени Москвы, так что топографию знаменитого стихотворения на месте понять трудно. Тем не менее дача на Акуловой горе сейчас восстановлена — там будет музей.