Помогите надо написать эссе на тему „Жизненный успех"

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Успех – довольно субъективное понятие. Для кого-то успех – это хорошая карьера. Для кого-то – счастье в семье, здоровье близких людей. Раньше мне казалось, что успех – нечто мимолетное, сегодня он есть, а завтра нет. Хорошо выполненная работа – успех. Выигрыш в лото – успех. Как говорится, «пришел в нужное время в нужное место».Теперь я больше склоняюсь к тому, что в данном случае речь идет об удаче. Она кратковременна, приходит, по моему опыту, только в те моменты, когда ее совсем не ждешь. Ну, или в критических ситуациях. Ты в состоянии истерики, ничего уже не поможет, из ситуации никак не выпутаться. Вдруг происходит нечто и все разрешается хорошо (даже очень хорошо). Со мной тоже происходило что-то похожее, и это точно была удача.Многие думают, что удача – некий подарок судьбы. Она буквально сваливается на вас, ее никак не предугадать. Есть и такие, кто верит в некую магическую сущность этого понятия – с помощью определенных действий или заклинаний ее можно вызвать. Еще одно мнение по этому поводу – божественное происхождение удачи (ее посылают небеса людям за хорошие и праведные поступки). Сколько людей, столько мнений.Но что же тогда успех? Он определенно имеет что-то общее с удачей. К нему нужно долго стремиться, работать упорно, ставить перед собой задачи. Удача может быть в виде неожиданного наследства – далекие родственники оставили вам миллионы. Это удача. Вы долго трудились, Вот это успех.