Белая уточка составить план

Литература
Белая уточка составить план
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Женитьба князя на княжне 2) В дальний путь  3)Незнакомая женщина  4)У воды  5) Плыви белою уточкою 6) Нарядилась в платье    7)Приезд князя 8) Детки 9)План ведьмы 10) Почуяло сердце 11) А девица впереди 12) Вода живящая 13) И стали они жить поживать да добра наживать
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