Белая уточка составить план

Гость: Гость:

1) Женитьба князя на княжне 2) В дальний путь 3)Незнакомая женщина 4)У воды 5) Плыви белою уточкою 6) Нарядилась в платье 7)Приезд князя 8) Детки 9)План ведьмы 10) Почуяло сердце 11) А девица впереди 12) Вода живящая 13) И стали они жить поживать да добра наживать