С трех лугов собрали 19,7 тонн сена. с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего на 1.1 больше чем с каждого из двух. сколько сена собрали с каждого луга?
Математика
С трех лугов собрали 19,7 тонн сена. с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего на 1.1 больше чем с каждого из двух. сколько сена собрали с каждого луга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ -Увезем эти 1,1 т сена, а потом разделим на три равные части. РЕШЕНИЕ 1) 19,7 - 1,1 = 18,6 - "увезли" 1,1 т 2) 18,6 : 3 = 6,2 т - разделили для 1-го и 2-го луга - ОТВЕТ 3) 6,2 +1,1 = 7,3 т - "привезли" на 3-ий луг - ОТВЕТ Проверка 6,2+6,2+7,3 = 19,7 - не потеряли - правильно.
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