С трех лугов собрали 19,7 тонн сена. с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего на 1.1 больше чем с каждого из двух. сколько сена собрали с каждого луга?

Математика

С трех лугов собрали 19,7 тонн сена. с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего на 1.1 больше чем с каждого из двух. сколько сена собрали с каждого луга?

Автор: Гость