Продолжи последовательность: 1,8,27,64,?,?,?.
Математика
Продолжи последовательность: 1,8,27,64,?,?,?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 в третьей степени - один 2 в третьей - восемь 3 в третьей - 27 4 в третьей степени - 64 5 в третьей степени - 125 и т. д.
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