Напиши отзыв на произведения Пришвина выскочка ???
Литература
Напиши отзыв на произведения Пришвина выскочка ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут была глупая ворона. Она хотела быть самой первой чем остальные вороны! И вот она решилась хвоста! Главная мысль рассказа Нужно хорошо подумать а потом уже делать!!!
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