Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайне мере на начальных стадиях. ПОЛУЧЕНИЕ - морфологический разбор.

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Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайне мере на начальных стадиях. ПОЛУЧЕНИЕ - морфологический разбор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получение - существительное, неодушевленное, средний род, единственное число, именительный падеж
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