Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайне мере на начальных стадиях. ПОЛУЧЕНИЕ - морфологический разбор.

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Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайне мере на начальных стадиях. ПОЛУЧЕНИЕ - морфологический разбор.

Автор: Гость