Вставь пропущенные буквы слова в скобках запиши в форме мн.ч В.п.выдели в них окончания в первом предложении поставь нужные знаки. эй ребята поскорей выходите из дверей

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Вставь пропущенные буквы слова в скобках запиши в форме мн.ч В.п.выдели в них окончания в первом предложении поставь нужные знаки. эй ребята поскорей выходите из дверей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эй , ребята поскорей, выходите из дверей!  А всё остальное ( записать в форме мн. ч и в В. п ) ты сам сделал уже) лайкни если помогла!:)
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