Любовь это прилагательное или существительное
Русский язык
Любовь это прилагательное или существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любовь - Кто? Что? = Существительное
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