Среди перечисленных ниже лиц укажите современников царя петра романова

История
Среди перечисленных ниже лиц укажите современников царя петра романова
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Автор: Гость
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Гость:
Я не знаю какой-то вопрос непонятный!!!
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