На первой полке книг в 3 раза меньше , чем на второй . Если со второй полки перенести на первую 30 книг , то на первой их станет в 2 раза меньше , чем на второй. Сколько книг было сначала на каждой полке?

Математика
На первой полке книг в 3 раза меньше , чем на второй . Если со второй полки перенести на первую 30 книг , то на первой их станет в 2 раза меньше , чем на второй. Сколько книг было сначала на каждой полке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х- количество  книг на 1-ой полке, тогда на второй будет 3*Х. После перемещения станет: на 1-ой  ( Х+30), на 2-ой (3*Х-30). На первой стало в 2 раза меньше, т.е. (Х+30) < (3*X-30) в 2раза. Уравнение: 2*(Х+30) =(3*Х-30) 60=Х-30 Х=90    (  книгна 1-ой полке) 1)  90*3=270 (книг на 2-ой полке)   Ответ: 90 книг,  270 книг
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