На первой полке книг в 3 раза меньше , чем на второй . Если со второй полки перенести на первую 30 книг , то на первой их станет в 2 раза меньше , чем на второй. Сколько книг было сначала на каждой полке?

Математика

На первой полке книг в 3 раза меньше , чем на второй . Если со второй полки перенести на первую 30 книг , то на первой их станет в 2 раза меньше , чем на второй. Сколько книг было сначала на каждой полке?

Автор: Гость