Программирование,задача. Вводится значение r. Найдите Sкв,описанного около окружн??сти,если rgt;10, в противном случае вычислите Sкв,вписанного в эту окружность.
Информатика
Программирование,задача. Вводится значение r. Найдите Sкв,описанного около окружн??сти,если rgt;10, в противном случае вычислите Sкв,вписанного в эту окружность.
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Гость:
Поучись в академии шаг на третем году скажут
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