Программирование,задача. Вводится значение r. Найдите Sкв,описанного около окружн??сти,если rgt;10, в противном случае вычислите Sкв,вписанного в эту окружность.

Информатика

Программирование,задача. Вводится значение r. Найдите Sкв,описанного около окружн??сти,если rgt;10, в противном случае вычислите Sкв,вписанного в эту окружность.

Автор: Гость