Найдите промежутки, на которых функция вогнута и выпукла. Y=x^3-3x^2-18x+7
Математика
Найдите промежутки, на которых функция вогнута и выпукла. Y=x^3-3x^2-18x+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема исследования функции на выпуклость, вогнутость.1) Найти вторую производную функции. 2) Найти точки, в которых вторая производная равна нулю или не существует. 3) Исследовать знак производной слева и справа от каждой найденной точки и сделать вывод об интервалах выпуклости и точках перегиба. Находим вторую производную заданной функции. f(x)=x³-3x²-18x+7 f '(x) = 3x² - 6x - 18, f ''(x) = 6x - 6. Приравняем нулю и найдём точки перегиба функции. 6х - 6 = 0, х - 1 = 0, х = 1. Находим значения второй производной вблизи точки перегиба. Если вторая производная больше 0, то функция имеет вогнутость на этом интервале, если вторая производная меньше 0 , то функция имеет выпуклость. х = 0,5 f ''(0,5) = 6*0,5 - 6 = 3 - 6 = -3, х = 1,5 f ''(1,5) = 6*1,5 - 6 = 9 - 6 = 3. Ответ: на промежутке (-∞;1) функция выпукла, на промежутке (1;+∞) функция вогнута.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайне мере на начальных стадиях. ПОЛУЧЕНИЕ - мор...
Информатика
Программирование,задача. Вводится значение r. Найдите Sкв,описанного около окружн??сти,если r>10, в противном случае вычислите Sкв,вписанного в ...
Русский язык
Вставь пропущенные буквы. Слова в скобках запиши в форме мн.ч. В.п. Выдели в них око??чания. В первом предложении поставь нужные знаки. Эй р...бя...
Математика
На первой полке книг в 3 раза меньше , чем на второй . Если со второй полки перенести на первую 30 книг , то на первой их станет в 2 раза меньше , ...