Напишите пожалуйста примеры предложений с обособленными членами и название этих самых обособ. членов.
Русский язык
Напишите пожалуйста примеры предложений с обособленными членами и название этих самых обособ. членов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы,артиллеристы,хлопотали возле орудий.(артиллеристы-обособленное приложение).Книги,прочитанные в детстве,помнятся всю жизнь.(прочитанные в детстве-обособленное определение)И опять я шёл бездумно, не имея определённой цели,но всё замечая и всем любуясь.(не имея определённой цели-обособленное обстоятельство)В тёмной дали ничего не было,кроме сверкающих огней.(кроме сверкающих огней-обособленный уточняющий член)
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