Прочитай предложения. запиши словами числительные, в которых необходимо писать м??гкий знак. объясни свой выбор. по калорийности и питательности бульон из белых грибов в 7 раз превосходит мясной.

Русский язык
Прочитай предложения. запиши словами числительные, в которых необходимо писать м??гкий знак. объясни свой выбор. по калорийности и питательности бульон из белых грибов в 7 раз превосходит мясной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... в семь раз превосходит мясной. Здесь нужно писать мягкий знак, потому что слово "семь" всегда пишется с мягким знаком.
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