Помогите решить остальные, я стараюсь но все таки ответ не верный
Алгебра
Помогите решить остальные, я стараюсь но все таки ответ не верный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй и в остальных разложить знаменатели на умножители. Там просто в ж и з надо в знаменателях дробей поменять местами знаки . А если опять не получится, напиши. Удачи)
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