Белизну красок можно оценить,используя физическую характеристику альбедо. У какой из белых красок самое высокое альбедо?

Химия

Белизну красок можно оценить,используя физическую характеристику альбедо. У какой из белых красок самое высокое альбедо?

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