Белочка собирала на зиму орехи много ли собрала? спросил еж если принесу 4 ореха будет столько же.сколько и в прошлом году а если найду не 4 а 28 орехов то у меня будет в 3 раза больше чем в прошлом году
Математика
Белочка собирала на зиму орехи много ли собрала? спросил еж если принесу 4 ореха будет столько же.сколько и в прошлом году а если найду не 4 а 28 орехов то у меня будет в 3 раза больше чем в прошлом году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белочка собрала 8 орехов
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