Белочка собирала на зиму орехи много ли собрала? спросил еж если принесу 4 ореха будет столько же.сколько и в прошлом году а если найду не 4 а 28 орехов то у меня будет в 3 раза больше чем в прошлом году

Математика

Белочка собирала на зиму орехи много ли собрала? спросил еж если принесу 4 ореха будет столько же.сколько и в прошлом году а если найду не 4 а 28 орехов то у меня будет в 3 раза больше чем в прошлом году

Автор: Гость