Библиотека получила 720 книг.Из них 5/9 художественная литература,а остальные учебники.Сколько учебников получила библиотека?
Математика
Библиотека получила 720 книг.Из них 5/9 художественная литература,а остальные учебники.Сколько учебников получила библиотека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720 \ 9 = 80 - на одну часть 80 * 5 = 400 - художественная 720 - 400 = 320 - учебников
Гость:
худ. лит. - 5/9 } учебники - ? } 720 кн 1. 720*5:9=400 ( кн) - худ. лит 2. 720-400=320 (кн) Выражение: 720*5:9-400=320 (кн) Ответ: библиотека получила 320 книг
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