Библиотеке надо переплести 1200 книг.первая мастерская может переплести это количество книг за 3 дня,а вторая-за 6 дней.за сколько дней переплетут 1200 книг обе мастерские,если будут работать вместе?

Математика
Библиотеке надо переплести 1200 книг.первая мастерская может переплести это количество книг за 3 дня,а вторая-за 6 дней.за сколько дней переплетут 1200 книг обе мастерские,если будут работать вместе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-3=3(д) Ответ:за 3 дня две мастерские переплетут 1200 книг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 1 кг свежей ежевики выходит 0,15 кг сушенной.Сколько сушенной ежевики получится из 12 кг свежей?
Ответить
Французский язык
Пожалуйста помогите выполнить задание...
Ответить
Окружающий мир
В устье реки Невы Пётр 1. какой он основал город????
Ответить
Русский язык
Жизнь среди людей мине сочинение
Ответить
Математика
Сколько всего квадратных сантиметров 4 дециметров 5 дециметров 4 дециметров и 5 сантиметров
Ответить