Библиотеке надо переплести 1200 книг.первая мастерская может переплести это количество книг за 3 дня,а вторая-за 6 дней.за сколько дней переплетут 1200 книг обе мастерские,если будут работать вместе?
Математика
Библиотеке надо переплести 1200 книг.первая мастерская может переплести это количество книг за 3 дня,а вторая-за 6 дней.за сколько дней переплетут 1200 книг обе мастерские,если будут работать вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-3=3(д) Ответ:за 3 дня две мастерские переплетут 1200 книг
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