Библиотеке надо переплести 1200 книг.первая мастерская может переплести это количество книг за 3 дня,а вторая-за 6 дней.за сколько дней переплетут 1200 книг обе мастерские,если будут работать вместе?

Математика

Библиотеке надо переплести 1200 книг.первая мастерская может переплести это количество книг за 3 дня,а вторая-за 6 дней.за сколько дней переплетут 1200 книг обе мастерские,если будут работать вместе?

Автор: Гость