Билеты продает водитель. Билеты продаются водителем. Выделите в каждом предложен??и главные члены. В каком из предложений глагол указывает на то, что действие направлено на предмет, названный подлежащим.

Русский язык

Билеты продает водитель. Билеты продаются водителем. Выделите в каждом предложен??и главные члены. В каком из предложений глагол указывает на то, что действие направлено на предмет, названный подлежащим.

Автор: Гость