Билеты продает водитель. Билеты продаются водителем. Выделите в каждом предложен??и главные члены. В каком из предложений глагол указывает на то, что действие направлено на предмет, названный подлежащим.

Русский язык
Билеты продает водитель. Билеты продаются водителем. Выделите в каждом предложен??и главные члены. В каком из предложений глагол указывает на то, что действие направлено на предмет, названный подлежащим.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продаетводитель-главные члены поедложения
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