Біля якого міста турки сельджуки у 1071 році розбили візантійські війська що дозволило їм утворити свою державу Іконійський султанат

История
Біля якого міста турки сельджуки у 1071 році розбили візантійські війська що дозволило їм утворити свою державу Іконійський султанат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
біля Манцикерта (на північ від озера  Ван у  Вірменії)
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