Біля якого міста турки сельджуки у 1071 році розбили візантійські війська що дозволило їм утворити свою державу Іконійський султанат

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Біля якого міста турки сельджуки у 1071 році розбили візантійські війська що дозволило їм утворити свою державу Іконійський султанат

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