Біля якого міста турки сельджуки у 1071 році розбили візантійські війська що дозволило їм утворити свою державу Іконійський султанат
История
Біля якого міста турки сельджуки у 1071 році розбили візантійські війська що дозволило їм утворити свою державу Іконійський султанат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
біля Манцикерта (на північ від озера Ван у Вірменії)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите дам 20 балов срочно сейчас надо заранее спасибо помогите чроооооооооочно завтра надо в школу упр 3