Більша діагональ ромба дорівнює 16 см. Знайти відстань від вершини гострого кута д?? меншої діагоналі
Математика
Більша діагональ ромба дорівнює 16 см. Знайти відстань від вершини гострого кута д?? меншої діагоналі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:4 = 4 см ответ 4 делишь 16 на 4 и получаешь 4
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