Більша діагональ ромба дорівнює 16 см. Знайти відстань від вершини гострого кута д?? меншої діагоналі

Математика
Більша діагональ ромба дорівнює 16 см. Знайти відстань від вершини гострого кута д?? меншої діагоналі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:4 = 4 см ответ 4 делишь 16 на 4 и получаешь 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдити корни биквадратного уравнения: 1) 2y^4-5y^2-7=0 2) x^4+7x^2+10=0
Ответить
Математика
Помогите пж номер шесть там примеры
Ответить
Математика
Один насос работал с 5 минут а другой такой же насос 3 минуты за это время оба насос?? выкачали 160 ведер воды Сколько ведер воды в кочевали каждый...
Ответить
История
Значение ислама в средние века?срочно
Ответить
Русский язык
Какое проверочное слово к слову желтеть
Ответить