Биография Александра Сергеевича Пушкина своими словами

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Александр Сергеевич Пушкин - (1799 - 1837) Пушкин родился в Москве. С раннего возраста Пушкин воспитывался в литературной среде. Отец его был, ценитель литературы, имел большую библиотеку, дядя был поэтом. Дом Пушкиных посещали Карамзин, Жуковский, Дмитриев. После окончания лицея Пушкин не возвратился в Москву, в 1827 году он переехал В Петербург и был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. В Петербурге он общался в советском обществе, в литературном окружении, посещал театры, танцы. В 1820 году он закончил поэму "Руслан и Людмила" - первое крупное произведение. 9 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, скончался 10 февраля в своем доме на Мойке.