Биография Никона и Аввакума

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Будущий патриарх Никон (в миру Никита Минич) родился 28 мая 1605 г. в крестьянской семье в селе Вельдеманово (Княгининского уезда, Нижегородской губернии). Мальчик убегает от мачехи в монастырь (по одной версии - Макарьевский Желтоводский, по другой - Печерский), где, по-видимому, получает первоначальное образование. Уступая просьбам родственников, Никита покинул обитель и женился.В возрасте двадцати одного года он становится сельским священником, но познакомившиеся с ним на Макарьевской ярмарке московские купцы, которых поразили его дарования, перевозят Никиту в столицу.Потрясенный смертью всех своих детей, он убеждает жену уйти в монастырь, а сам принимает монашество под именем Никона. С 1646 г. он делается известным царю Алексею Михайловичу, по желанию которого вскоре назначается архимандритом московского Новоспасского монастыря.В 1648 г. Никон становится уже митрополитом Новгородским. Тогда он приобретает широкую популярность своими проповедями, заботами о церковном благочинии и благотворительностью.Во время бунта 1650 г. Никон с риском для собственной жизни пытается восстановить порядок. С этого времени царь в письмах своих к Никону уже начинает называть его «возлюбленником своим и содружебником». В 1652 г. Никон перевозит в Москву из Соловецкого монастыря мощи святого митрополита Филиппа, замученного Иоанном Грозным. Во время этой поездки умирает в Москве патриарх Иосиф, и Никон избирается его преемником.Недолгие шесть лет патриаршества Никона оставили глубокий след в русском православии. Его имя часто упоминается в связи с печальным расколом в Церкви. Никон занимается правкой книг, проводит церковные реформы.Никон мыслил Россию восприемницей Византии, наследницей православного царства. Собор под давлением греческих патриархов и тайного агента Ватикана - Лигарида - снял с Никона патриарший сан якобы за превышение власти, за самоуправство. Те же изменения, которые под его руководством были внесены в порядок богослужений, все до единого были одобрены и узаконены.Никон был приговорен к лишению святительского сана и к ссылке в Ферапонтов монастырь, а затем в Кирилло-Белозерский монастырь. Царь Федор Алексеевич решается перевести Никона в Воскресенский монастырь, а вместе с тем ходатайствует перед восточными патриархами о разрешении Никона и о восстановлении его в патриаршем достоинстве. Но разрешительная грамота уже не застала Никона в живых: он скончался на пути, в Ярославле, 17 августа 1681 г. и был погребен в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре как патриарх.