Биссектрисы углов a и b при боковой стороне ab трапеции abcd пересекаются в точке f.найдите ab, если af=9, bf=12.

Геометрия
Биссектрисы углов a и b при боковой стороне ab трапеции abcd пересекаются в точке f.найдите ab, если af=9, bf=12.
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