Блицопрос. А)вырази в годах 36 месяцев Б)сколько времени продолжался фильм если он начался в 14 ч 45мин а закончился в 16.00ч? В)вырази в минутах :120с,300с.,4ч Г)какой месяц был полгода назад? Д)вырази в секундах:5 мин,2м...
Математика
Блицопрос. А)вырази в годах 36 месяцев Б)сколько времени продолжался фильм если он начался в 14 ч 45мин а закончился в 16.00ч? В)вырази в минутах :120с,300с.,4ч Г)какой месяц был полгода назад? Д)вырази в секундах:5 мин,2мин 10с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3 года б)1 ч 15 мин в)2 минуты,5 минут,240 минут г)сентябрь д)300 секунд,130 секунд
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