Блицопрос. А)вырази в годах 36 месяцев Б)сколько времени продолжался фильм если он начался в 14 ч 45мин а закончился в 16.00ч? В)вырази в минутах :120с,300с.,4ч Г)какой месяц был полгода назад? Д)вырази в секундах:5 мин,2м...

Математика

Блицопрос. А)вырази в годах 36 месяцев Б)сколько времени продолжался фильм если он начался в 14 ч 45мин а закончился в 16.00ч? В)вырази в минутах :120с,300с.,4ч Г)какой месяц был полгода назад? Д)вырази в секундах:5 мин,2мин 10с

Автор: Гость