Первым русским императором на Руси был : 1) Иларион 2) Нестор 3) Киприан 4) Мефо??ий В 862 г. Рюрик с дружиной пришёл в город : 1. Ладогу 2. Киев 3. Новгород 4. Полоцк Просветители Кирилл и Мефодий создали с...

История

Первым русским императором на Руси был : 1) Иларион 2) Нестор 3) Киприан 4) Мефо??ий В 862 г. Рюрик с дружиной пришёл в город : 1. Ладогу 2. Киев 3. Новгород 4. Полоцк Просветители Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит - кириллицу 1. В 10 в. 2. В 11 в. 3. В 12 в. 4. В 9 в.

Автор: Гость