Блоха прыгает по длинной лестнице.Она может прыгать или на 3 ступеньки вверх,илина 4 ступеньки вниз.За какое наименьшее число прыжков она может перебраться с земли на 22 ступеньку? Варианты ответов: А 7 , Б 9 , В 10, Г 12, ...

Математика

Блоха прыгает по длинной лестнице.Она может прыгать или на 3 ступеньки вверх,илина 4 ступеньки вниз.За какое наименьшее число прыжков она может перебраться с земли на 22 ступеньку? Варианты ответов: А 7 , Б 9 , В 10, Г 12, Д 15

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