Напиши текст- міркування чи подобається тобі навчатись у школі 5-7 речень,

Қазақ тiлi
Напиши текст- міркування чи подобається тобі навчатись у школі 5-7 речень,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважая ,що у кожного може бути  своя думка . Але на мій погляд  школа - це місце , де панує щастя . Адже хтось у ній знаходить друзів , хтось знання , освіту .  Школа перша сходинка  в доросле життя .Ми навчаємося в ній 11  років , саме в ній ми переживаємо найщасливіші і найсумніші моменти у житті . Кожна людина  - це одна із сторінок в найвеличнішій книгі , яка носить почесне названня ШКОЛА.  
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