Напиши текст- міркування чи подобається тобі навчатись у школі 5-7 речень,

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Я вважая ,що у кожного може бути своя думка . Але на мій погляд школа - це місце , де панує щастя . Адже хтось у ній знаходить друзів , хтось знання , освіту . Школа перша сходинка в доросле життя .Ми навчаємося в ній 11 років , саме в ній ми переживаємо найщасливіші і найсумніші моменти у житті . Кожна людина - це одна із сторінок в найвеличнішій книгі , яка носить почесне названня ШКОЛА.