С помощью законов спроса и предложения объясните почему шубы весной продают со скидкой

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Чем больше спрос, тем больше предложение. Например, в начале зимы шубы будут покупать за 100% предлагаемой цены. Потому что очень много желающих купить шубы. Т.е. на них большой спрос Весной, когда спрос на шубы упадёт, упадёт и предложение на них. Те, кто будут предлагать вам шубы, будут предлагать их по цене знчительно ниже 100%, т.е со скидкой. Чем меньше спрос, тем меньше предложение