С помощью законов спроса и предложения объясните почему шубы весной продают со скидкой
География
С помощью законов спроса и предложения объясните почему шубы весной продают со скидкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше спрос, тем больше предложение. Например, в начале зимы шубы будут покупать за 100% предлагаемой цены. Потому что очень много желающих купить шубы. Т.е. на них большой спрос Весной, когда спрос на шубы упадёт, упадёт и предложение на них. Те, кто будут предлагать вам шубы, будут предлагать их по цене знчительно ниже 100%, т.е со скидкой. Чем меньше спрос, тем меньше предложение
Гость:
спрос рождает предложение. спрос на шубы падает из-за ненужности весной,следовательно,падает и предложение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)За 20 секунд кінь пробіг 400 м.Антилопа за 12 секунд пробігла 300 м .У кого з тварин швидкість більша ? На скільки ? ...