сочинение на тему быть учителем русского языка в нашем классе трудно

Гость: Гость:

Жалко мне, ребята, нашу учительницу русского языка. Вроде и опыт у неё есть, а трудно ей с нами. Ольга Борисовна, так зовут нашу учительницу, пытается нам объяснить новую тему: где в предложениях ставится запятая, а где нет. А зачем мне её запятые. Я в телефоне, когда пишу смс-ки, то мне там запятые вообще не нужны. Колян знаете что сказал? Что он в интернет-переписке слова на одну треть сокращает, и все его понимают. Кстати, нас Ольга Борисовна ругает, когда мы говорим: "Колян, друган, братан". Она говорит, что это какие-то тюремные клички. Да ну, ничего она не понимает. Представьте, если я своего другана назову "Николай", так он и не поймёт, что это я к нему обращаюсь. Да, тяжело быть учителем русского языка в нашем классе!