ВЫПОЛНИТЕ ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ И ПРОВЕРЬ 9:13=

Математика
ВЫПОЛНИТЕ ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ И ПРОВЕРЬ 9:13=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 : 13 = 1 и остаток 4 1 х 13 - 4 = 9
Гость:
9 : 13 = 1 и остаток 4 1 х 13 - 4 = 9  
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