1. В Каких предложениях причастные обороты необходимо обособить? Укажите причину обособления: 1-стоит после определяемого слова; 2-имеет добавочное обстоятельственное значение ; 3-относится к личному местоимению. а) Под ногами ...

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1. В Каких предложениях причастные обороты необходимо обособить? Укажите причину обособления: 1-стоит после определяемого слова; 2-имеет добавочное обстоятельственное значение ; 3-относится к личному местоимению. а) Под ногами шуршат жёлтые листья покрывающие густым слоем дорожку. б) Кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь. в) В воздухе стоял морозный блеск захватывающий при дыхании горло. г) В зеркальных окнах башни пылало только что поднявшееся солнце. д) Окутанная мглистым утренним воздухом Москва слабо серебрилась под крылом самолёта. е) Волнуемый воспоминаниями я забылся тяжёлым сном.

Автор: Гость