1. В Каких предложениях причастные обороты необходимо обособить? Укажите причину обособления: 1-стоит после определяемого слова; 2-имеет добавочное обстоятельственное значение ; 3-относится к личному местоимению. а) Под ногами ...
Русский язык
1. В Каких предложениях причастные обороты необходимо обособить? Укажите причину обособления: 1-стоит после определяемого слова; 2-имеет добавочное обстоятельственное значение ; 3-относится к личному местоимению. а) Под ногами шуршат жёлтые листья покрывающие густым слоем дорожку. б) Кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь. в) В воздухе стоял морозный блеск захватывающий при дыхании горло. г) В зеркальных окнах башни пылало только что поднявшееся солнце. д) Окутанная мглистым утренним воздухом Москва слабо серебрилась под крылом самолёта. е) Волнуемый воспоминаниями я забылся тяжёлым сном.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Под ногами шуршат листья, покрывающие ...( стоит после опред слова) 2. Не надо там оборот перед определяющ словом. 3. В воздухе стял морозный блеск, захватывающий ...( стоит после определ слова). 4. Не надо 5. Окутанная ... Воздухом, Москва ... Имеет добавочн обстоят значение 6 Волнуемый воспоминаниями, я ... ( относится к личн местоим). Это точно мы такой тест делали
Гость:
а) "Под ногами шуршат жёлтые листья, покрывающие густым слоем дорожку" - 1, б) в этом предложении причастие не выделяется, т.к. оно согласовано с подлежащим, образует с ним словосочетание, в) "В воздухе стоял морозный блеск, захватывающий при вдыхании горло" - 1, г) не обособляется причастие "поднявшееся", т.к. входит в состав словосочетания, д) - 2, е) - 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух корзинах 18.6 кг яблок.В первой корзине яблок на 2.4 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Қазақ тiлi
Математика
С одной грядки собирали 10 кабачков, а с другой 8.Все кабачки положили в 2 корзины,поровну в каждую.Сколько кабачков положили в одну корзину?напиши...