13.2/24= последовательность решения в столбик
Математика
13.2/24= последовательность решения в столбик
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13.2|24 _____ |0.55 - 132 120= - 120 120=0
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