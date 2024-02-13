13.2/24= последовательность решения в столбик

Математика
13.2/24= последовательность решения в столбик
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Гость:
13.2|24        _____        |0.55 - 132    120=     - 120        120=0
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