С одной грядки собирали 10 кабачков, а с другой 8.Все кабачки положили в 2 корзины,поровну в каждую.Сколько кабачков положили в одну корзину?напиши пожалуйста данл заранее спасибо

Математика

С одной грядки собирали 10 кабачков, а с другой 8.Все кабачки положили в 2 корзины,поровну в каждую.Сколько кабачков положили в одну корзину?напиши пожалуйста данл заранее спасибо

Автор: Гость