С одной грядки собирали 10 кабачков, а с другой 8.Все кабачки положили в 2 корзины,поровну в каждую.Сколько кабачков положили в одну корзину?напиши пожалуйста данл заранее спасибо
Математика
С одной грядки собирали 10 кабачков, а с другой 8.Все кабачки положили в 2 корзины,поровну в каждую.Сколько кабачков положили в одну корзину?напиши пожалуйста данл заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 10=8=18(кабачков)-собрали с двух грядок 2). 18:2=9(кабачков)-положили в одну корзину Отвтет:9 кабачков.
Гость:
1 гр. ---10 каб. 2 гр.------8 каб. 1 корз. ? каб. 1) 10 + 8 =18 кабачков всего 2) 18 : 2 =9 кабачков в 1 корзине.
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