Число уменьшили на 3/10 (это дробь) этого числа получилось 210.Найдите число

Гость: Гость:

Число Х Х-3/10Х= 210 Х-0,3Х=210 0,7Х=210 Х=210:0,7 Х= 300 Ответ: число 300 Можно так; Все Число это 1целое 1- 3/10= 10/10- 3/10= 7/10= 0,7 числа осталось и это 210 210:0,7=300