Вырази величины: 4км 15м = м. 4м 15см= см. 4дм 15 мм= мм. 4м 15 мм= мм. 4м(2) 15дм(2)= дм(2). 4дм(3) 15см(3)= см(3). 4ц 15кг= кг. 4т 15кг= кг. 4ч 15мин= мин. 4мин 15с= с. 4кг 15г= г. 4сут...
Математика
Вырази величины: 4км 15м = м. 4м 15см= см. 4дм 15 мм= мм. 4м 15 мм= мм. 4м(2) 15дм(2)= дм(2). 4дм(3) 15см(3)= см(3). 4ц 15кг= кг. 4т 15кг= кг. 4ч 15мин= мин. 4мин 15с= с. 4кг 15г= г. 4сут 15ч= ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4км 15м =4015 м. 4м 15см= 415см. 4дм 15 мм=415 мм. 4м 15 мм=4015 мм. 4м(2) 15дм(2)=415 дм(2). 4дм(3) 15см(3)= см(3). 4ц 15кг= 415кг. 4т 15кг=4015 кг. 4ч 15мин=255 мин. 4мин 15с=255 с. 4кг 15г=4015 г. 4сут 15ч=111 ч.
Гость:
1)4015 метров 2)415см 3)415 мм 4)4015 мм 5)415 дм(2) 6)4015см(3) 7)415 кг 8)4015 кг 9)255 мин 10)255 сек 11)4015 г 12)111 ч
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