Вырази величины: 4км 15м = м. 4м 15см= см. 4дм 15 мм= мм. 4м 15 мм= мм. 4м(2) 15дм(2)= дм(2). 4дм(3) 15см(3)= см(3). 4ц 15кг= кг. 4т 15кг= кг. 4ч 15мин= мин. 4мин 15с= с. 4кг 15г= г. 4сут...

Математика

Вырази величины: 4км 15м = м. 4м 15см= см. 4дм 15 мм= мм. 4м 15 мм= мм. 4м(2) 15дм(2)= дм(2). 4дм(3) 15см(3)= см(3). 4ц 15кг= кг. 4т 15кг= кг. 4ч 15мин= мин. 4мин 15с= с. 4кг 15г= г. 4сут 15ч= ч.

Автор: Гость