Лёгкое прикосновение,не касаться прошлого,неприкосновенный запах,не прикасался к еде,коснуться важной темы,касательная линия. составить предложения с этими словочетаниями?
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Лёгкое прикосновение,не касаться прошлого,неприкосновенный запах,не прикасался к еде,коснуться важной темы,касательная линия. составить предложения с этими словочетаниями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легкое прикосновение ветерка выбило прядь из ее прически. Не будем касаться прошлого, забудем ошибки, которые мы совершили! Солдат, раненный в бою, уже два дня не прикасался к еде. Докладчик коснулся важной темы, связанной с нашими проектами. Проведем касательную линию к окружности с центром в точке О. Этобыл терпкий, ни с чем не сравнимый, неприкосновенный запах весны.
Гость:
Легкое прикосновение его руки заставило меня дрожать.Это никаким образом не касается прошлого автора.Он настолько перенервничал,что даже не прикоснулся к еде.Открой параграф о касательной линии треугольника.Он коснулся важной темы и тем самым начал спор.Он ощутил неприкосновенный запах-клейкий,кисло-сладкий.
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