"Дети подземелья":в чём драма Тыбурция и его детей???

Гость: Гость:

драмма в том что эти дети были не кому не нужны,они были дики и не общительны,можно сказать они боялись людейю.и мальчику которому они доверились и он их полюбил всей душой готов на многое что девочка не умера он даже куклу ей принесе,зная что его будут ругать за эту куклу!