"Дети подземелья":в чём драма Тыбурция и его детей???
Литература
"Дети подземелья":в чём драма Тыбурция и его детей???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
драмма в том что эти дети были не кому не нужны,они были дики и не общительны,можно сказать они боялись людейю.и мальчику которому они доверились и он их полюбил всей душой готов на многое что девочка не умера он даже куклу ей принесе,зная что его будут ругать за эту куклу!
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