какую часть квадратного метра составляют:3дм2,8см2?

Гость: Гость:

1 дм = 0.1 м 1 дм^2 = 0.1^2 м^2 = 0.01 м^2 3 дм^2 = 0.03 м^2 или 3/100 м^2 1 см = 0.01 м 1 см^2 = 0.01^2 м^2 = 0.0001 м^2 8 см^2 = 0.0008 м^2 или 8/10000 м^2