какую часть квадратного метра составляют:3дм2,8см2?
Математика
какую часть квадратного метра составляют:3дм2,8см2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм = 0.1 м 1 дм^2 = 0.1^2 м^2 = 0.01 м^2 3 дм^2 = 0.03 м^2 или 3/100 м^2 1 см = 0.01 м 1 см^2 = 0.01^2 м^2 = 0.0001 м^2 8 см^2 = 0.0008 м^2 или 8/10000 м^2
Гость:
1 кв.м =100 кв.дм 3 кв.дм от 1кв.м = 3/100 кв.м 1кв.м = 10000 кв.см 8 кв.см от 1 кв.м = 8/10000 = 1/1250 кв.м.
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