В первом ряду кинозала 35 мест, а в каждом следующем на 1 больше, чем в предыдущем.Сколько мест в ряду с номером n ?

Алгебра

В первом ряду кинозала 35 мест, а в каждом следующем на 1 больше, чем в предыдущем.Сколько мест в ряду с номером n ?

Автор: Гость