В первом ряду кинозала 35 мест, а в каждом следующем на 1 больше, чем в предыдущем.Сколько мест в ряду с номером n ?

Алгебра
В первом ряду кинозала 35 мест, а в каждом следующем на 1 больше, чем в предыдущем.Сколько мест в ряду с номером n ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
An=A1+(n-1)d An=35+(n-1)*1 An=35+n-1 An=34+n
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