Са→СаО→Са(ОН)2→СаСОз→Са(НСОз)2→СаС03

Химия
Са→СаО→Са(ОН)2→СаСОз→Са(НСОз)2→СаС03
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2  CaO + H2O = Ca(OH)2  Ca(OH)2 + CO = CaCO3 + H2  CaCO3(тверд.) + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2(разб.)  Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + H2O
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