Са→СаО→Са(ОН)2→СаСОз→Са(НСОз)2→СаС03
Химия
Са→СаО→Са(ОН)2→СаСОз→Са(НСОз)2→СаС03
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 CaO + H2O = Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO = CaCO3 + H2 CaCO3(тверд.) + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2(разб.) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + H2O
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