найдите все значения x ,при которых значения выражений 8х_2+3;3х+2;9-10х_2 являются тремя последовательными членами арифметической последовалетьности
Алгебра
найдите все значения x ,при которых значения выражений 8х_2+3;3х+2;9-10х_2 являются тремя последовательными членами арифметической последовалетьности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х_2 это типа в квадрате? правильно это пишется так x^2 8х^2+3 3х+2 9-10х^2 2*a_n = a_(n+1)+a_(n-1) 9x+4 = 8х^2+3+9-10х^2 2x^2+9x-8=0 D=81+8*4*2=145 x=(-9+-root(145))/4
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