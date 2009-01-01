диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне.Найдите площадь трапеции,если ее основания равны 7 и 25 см

Геометрия
диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне.Найдите площадь трапеции,если ее основания равны 7 и 25 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
д.п.: высота СЕ трапеция равнобедренная ЕВ = (25 - 7)/2 = 9 АЕ = 25 - 9 = 16.  СЕ обозначим за  h по т.Пифагора: CB^2 = h^2 + 9^2.  AC^2 = h^2 + 16^2. AB^2 = AC^2 + CD^2 h^2 + 9^2 + h^2 + 16^2 = 25^2  2h^2 + 337 = 625 h^2 = 144 h = 12 площадь трапеции: (25 + 7)*12/2 = 32*6 = 192 см^2
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