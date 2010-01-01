Костя в начале 2009 года положил в банк 20 000 рублей под 14% годовых. Сколько рублей было на счету Кости к концу 2010 года, если никаких операция со счетом за эти 2 года не проводилось?
Алгебра
Костя в начале 2009 года положил в банк 20 000 рублей под 14% годовых. Сколько рублей было на счету Кости к концу 2010 года, если никаких операция со счетом за эти 2 года не проводилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Выясним, сколько накопится процентов в первом году (20000*14)/1000=2800 2)во втором году этот процент увеличится на 14% (2800*14)/100=329 329+2800=3192 3)Посчитаем итог: 20000+2800+3192=25992рубля
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