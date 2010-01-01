Костя в начале 2009 года положил в банк 20 000 рублей под 14% годовых. Сколько рублей было на счету Кости к концу 2010 года, если никаких операция со счетом за эти 2 года не проводилось?

Алгебра

Костя в начале 2009 года положил в банк 20 000 рублей под 14% годовых. Сколько рублей было на счету Кости к концу 2010 года, если никаких операция со счетом за эти 2 года не проводилось?

Автор: Гость