начертите отрезок и разделите его в отношении 2:7
Геометрия
начертите отрезок и разделите его в отношении 2:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертим отрезок длиной 9 клеточек. Делим его на части в 2 и 7 клеточек соответственно.
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