Напишите уравнение реакции для следующих переходов: Si -- больше SiO2 -- больше Na2SiO3 -- больше H2SiO3 -- больше SiO2 Превращение один рассмотрите в свете ОВР, 3 - в свете ТЭД.
Химия
Напишите уравнение реакции для следующих переходов: Si -- больше SiO2 -- больше Na2SiO3 -- больше H2SiO3 -- больше SiO2 Превращение один рассмотрите в свете ОВР, 3 - в свете ТЭД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si +O2 = SiO2 4NaO + SiO2= 2Na2Si03 Na2Si03 + 2HCl= 2NaCl + H2SiO3 H2SiO3= H2O + SiO2
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