Напишите уравнение реакции для следующих переходов: Si -- больше SiO2 -- больше Na2SiO3 -- больше H2SiO3 -- больше SiO2 Превращение один рассмотрите в свете ОВР, 3 - в свете ТЭД.

Химия

Напишите уравнение реакции для следующих переходов: Si -- больше SiO2 -- больше Na2SiO3 -- больше H2SiO3 -- больше SiO2 Превращение один рассмотрите в свете ОВР, 3 - в свете ТЭД.

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