Длина квадрата 5 см, Начерти прямоугольник, длина которого 7 см, а периметр равен периметру квадрата.

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Периметр квадрата 5 х 4 стороны = 20 см 7 х 2 =14 см две длины прямоугольника 20 - 14 = 6 см две ширины прямоугольника 6 : 2 = 3 см ширина прямоугольника. Чертим прямоугольник со сторонами 7 см и 3 см