Объедени понятия:* род и племя-- ?* князь и дружинник-- ?*ремесленник и купец-- ?
История
Объедени понятия:* род и племя-- ?* князь и дружинник-- ?*ремесленник и купец-- ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род-племя В племене живут родственники-род Князь-дружинник От князя идут указания к дружиннику Ремесленник-купец Ремеслинник производит товар,купец покупает и продает его
Гость:
1)в племени живет род 2)от князя указание дойдет до друженника 3)ремесленник делает товар ,а купец покупает и продаёт его
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