Объедени понятия:* род и племя-- ?* князь и дружинник-- ?*ремесленник и купец-- ?

История
Объедени понятия:* род и племя-- ?* князь и дружинник-- ?*ремесленник и купец-- ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род-племя В племене живут родственники-род   Князь-дружинник От князя идут указания к дружиннику   Ремесленник-купец Ремеслинник производит товар,купец покупает и продает его
Гость:
1)в племени живет род                                     2)от князя указание дойдет до друженника                                                       3)ремесленник делает товар ,а купец покупает и продаёт его
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